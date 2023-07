Roma: controlli contro reati predatori, arrestate 4 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti del commissariato Appio, invece, hanno arrestato due donne di 24 e 25 anni, italiane accusate di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, durante il servizio, hanno notato un'utilitaria che alla loro vista ha cercato frettolosamente di dileguarsi dal parcheggio in cui era in sosta. Gli agenti, insospettitisi da tale repentino allontanamento, dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccare l'auto in una strada senza uscita. Dalla vettura riusciva a scappare l'uomo che ne era alla guida, mentre le altre due persone, 2 donne, rimaste all'interno dell'auto, sono state raggiunte e controllate dai poliziotti. I controlli estesi all'auto hanno permesso il rinvenimento di 3 catalizzatori probabilmente asportati da altre autovetture, un elettro sega, un cacciavite di 25 centimetri, un martello e altro materiale per lo scasso, nonché una centralina per l'accensione di auto. Pertanto, i poliziotti, tornati nel parcheggio in cui tutto aveva preso origine hanno trovato un'utilitaria con il cofano forzato al cui interno effettivamente mancava il catalizzatore. Alla fine degli accertamenti le donne sono state arrestate con l'accusa di furto, il materiale rinvenuto è stato sequestrato, tranne il catalizzatore dell'auto "cannibalizzata" presente nel parcheggio che veniva restituito al legittimo proprietario. L'arresto è stato convalidato. (segue) (Rer)