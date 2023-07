Roma: controlli contro reati predatori, arrestate 4 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i poliziotti delle volanti e gli uomini del distretto Primavalle hanno arrestato un uomo di 35 anni, romeno, accusato di rapina e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo poco prima, mentre camminava in via Boccea, si era avvicinato ad un altro uomo che stava passeggiando in compagnia della figlia, e con destrezza ha rubato il suo portafoglio dalla tasca posteriore. La vittima, accortasi subito del furto, ha iniziato a inseguire l'uomo mentre la figlia chiamava l'112, numero unico per le emergenze. Grazie all'aiuto prestato da altri passanti, il 35 enne è stato bloccato e consegnato alle pattuglie che erano giunte immediatamente. Da accertamenti effettuati l'uomo risultava anche essere colpito da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per furto aggravato in concorso, commesso nell'agosto del 2022. Una volta terminati gli accertamenti l'uomo è stato arrestato, l'arresto è stato convalidato con l'applicazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Roma e, successivamente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa di Ladispoli per il reato commesso nel 2022. (Rer)