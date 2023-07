Forza Italia: Benigni (FI), movimento giovanile al fianco di Antonio Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Tajani, eletto oggi segretario nazionale di Forza Italia. Sono certo che con la sua autorevolezza e la credibilità che ha guadagnato in tutti questi anni in Italia e in Europa, unite alle sue grandissime capacità, saprà rendere onore al nostro leader e Presidente fondatore, Silvio Berlusconi, ed essere per tutti un punto di riferimento serio ed equilibrato". Lo afferma in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile. "Ora dobbiamo metterci tutti al lavoro – prosegue - uniti, per portare avanti il progetto politico che sin dal 1994 rappresenta tutti i moderati italiani, nell'alveo dei valori liberali, riformisti, garantisti, atlantisti ed europeisti. Dobbiamo impegnarci al massimo per realizzare l'ultimo sogno del nostro presidente Berlusconi: il centrodestra alla guida dell'Europa, così come è oggi alla guida dell'Italia, con una maggioranza che comprenda Popolari, Conservatori, Liberali". (segue) (Com)