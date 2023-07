Forza Italia: Tripodi, buon lavoro al nuovo segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Oggi con l'unanime indicazione del Consiglio nazionale, di Antonio Tajani a segretario nazionale di Forza Italia, "prosegue il cammino di una storia trentennale alla quale ciascuno di noi, deve guardare con giudiziosa coscienza per onorare la memoria e il progetto politico del nostro insostituibile leader, Silvio Berlusconi". Lo dichiara Maria Tripodi sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione Internazionale, secondo cui "Antonio è stato sostenuto con grande convinzione. Figura imprescindibile della più grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa: il Ppe. Un uomo che personalmente mi ha insegnato la bellezza del significato della militanza, unita allo spirito di servizio per il nostro movimento e che, con il suo cursus honorum rappresenta un raro esempio di coerenza politica, di lealtà verso il nostro Padre Fondatore e nella tutela dei nostri irrinunciabili valori. Buon lavoro caro segretario, sarò al tuo fianco nel segno di Silvio Berlusconi", conclude. (Com)