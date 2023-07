Abruzzo: assessore Campitelli presenta progetto PinQua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ad Urbanistica e Territorio della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, convoca per le ore 10.30 di dopodomani, lunedì 17 luglio, a Lanciano (sala di Conversazione – piazza del Plebiscito) una conferenza stampa per presentare uno dei progetti finanziati nell'ambito del PInQua (Programma nazionale della qualità dell'abitare), promosso dal ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili (Mims) con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. (Rin)