Azerbaigian: Baku accusa separatisti Nagorno Karabakh di ostacolare collegamenti aerei

- L'Azerbaigian ha accusato i separatisti armeni del Nagorno Karabakh di cercare di interrompere i collegamenti aerei nello spazio azerbaigiano. Secondo il ministero della Difesa di Baku, "i separatisti armeni stanno producendo interferenze radio dirette ai sistemi di navigazione Gps delle compagnie aeree locali e straniere" che volano in Azerbaigian. "Questi incidenti rappresentano una seria minaccia per la sicurezza aerea", ha affermato il ministero in una nota. Le accuse da parte di Baku giungono nella giornata in cui il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinian si incontrano a Bruxelles per nuovi negoziati, insieme al presidente del Consiglio Ue Charles Michel.(Res)