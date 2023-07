Forza Italia: Siracusano, congratulazioni e buon lavoro a Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il Consiglio nazionale di Forza Italia ha deciso. Il presidente, l'unico presidente possibile, rimarrà per sempre il nostro fondatore, Silvio Berlusconi. E continueremo seguendo i suoi insegnamenti e difendendo i valori che ci ha trasmesso. Il segretario nazionale sarà Antonio Tajani, attuale vicepremier e ministro degli Esteri. Sincere congratulazioni e buon lavoro ad Antonio, eletto all'unanimità". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. Una personalità, quella di Tajani, di "assoluto valore, un europeista convinto, un uomo dalle grandi qualità. Avanti uniti per una Forza Italia forte e protagonista".(Rin)