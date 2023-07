Sardegna: Regione fa primo bilancio su misure contro spopolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 600 le domande arrivate alle Camere di Commercio per l'apertura di un'attività o di uno studio professionale in un Comune sotto i 3 mila abitanti (scadenza bando oggi, 15 luglio); 1.393 le domande attualmente ammesse per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa nella stessa tipologia di Comune; 1.442 le famiglie che nel 2022 hanno beneficiato del bonus bebé. È il primo, complessivo, bilancio sulla misura contro lo spopolamento della Giunta Solinas che ha visto stanziati oltre 360 milioni di euro per le tre principali linee d'azione individuate come strategiche per il futuro dei centri più fragili: contributi per l'apertura o trasferimento dell'attività (circa 200 milioni di euro compreso il credito d'imposta), contributi a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa (circa 55 milioni di euro), bonus nascita (circa 105 milioni di euro fino al 2025, cifra destinata ancora a crescere fino al 2026 dato che il bonus bebè comprende le annualità 2022-23-24-25-26). "Per la prima volta la Sardegna ha piantato quel seme necessario a combattere con forza e decisione mali atavici come lo spopolamento dei territori e l'isolamento", ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas, secondo cui "si tratta di due temi che hanno visto questa Giunta impegnata a tutto campo con misure che hanno riguardato tutti gli Assessorati, coinvolgendo gli ambiti delle politiche sociali, del lavoro, degli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico come l'Einstein Telescope, ma anche attraverso il pieno sostegno alla competitività del sistema produttivo regionale nel suo complesso, con risorse stanziate per favorire l'occupazione e attrarre nuove iniziative imprenditoriali in quei comuni che oggi rischiano di scomparire. (segue) (Rin)