Sardegna: Regione fa primo bilancio su misure contro spopolamento (2)

- "Vogliamo fare in modo – ha concluso il presidente – che ogni Comune e ogni territorio, soprattutto i più piccoli e i più fragili, possano avere la capacità di riscattarsi e generare crescita e sviluppo duraturi". "Abbiamo registrato un interesse alto su tutte e tre le linee d'azione, che ci conforta rispetto a quella che è la filosofia che sta alla base delle misure contro lo spopolamento", ha aggiunto l'Assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino, che ha annunciato la possibilità di riaprire il bando sulle attività produttive già a settembre in caso di nuove richieste. "La Sardegna è interessata ormai da anni da processi di trasformazione che si ripercuotono sui territori più fragili, svuotati dal punto di vista demografico e sempre più poveri dal punto di vista economico. L'obiettivo primario è dare nuova linfa a quei territori, accrescendone l'attrattività e la competitività e rendendoli terreni fertili dove impiantare la propria attività e far crescere una nuova famiglia", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. Sul bonus nascita, la misura dal 2022 ha previsto le risorse necessarie a sostenere, con un assegno mensile fino a 600 euro, le persone che risiedono o trasferiscono la loro residenza nei comuni sotto i 3000 abitanti. Il contributo è erogato per ogni figlio nato - adottato o in affido preadottivo - nel 2022 fino al compimento del quinto anno di età a prescindere dall'Isee del nucleo familiare. Per ogni figlio successivo al primo il contributo mensile è di 400 euro. Per il mutuo per la prima casa il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi si trasferisce entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia anch'esso un piccolo comune della Sardegna. (segue) (Rin)