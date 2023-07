Siria: forze intelligence Turchia "neutralizzano" esponente di spicco Pkk nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per l'intelligence nazionale della Turchia (Mit) ha "neutralizzato" un alto esponente del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nella città di Manbij, ex roccaforte dello Stato islamico (Is) nel nord del Paese. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa turca "Anadolu", secondo cui l’uomo ucciso dall'intelligence turca viene identificato come Heysem Cuma. Secondo quanto riferito dal Mit, Cuma operava nell’area di Manbij e trasferiva armi per attaccare principalmente la zona della Siria interessata dall’operazione militare di Ankara "Scudo dell’Eufrate". Secondo l'intelligence turca, Cuma è ritenuto responsabile di una serie di attentati nella città di Jarabulus nel 2019 e di un attentato con autobomba nella città di Afrin nel 2020. Secondo le autorità turche, in 40 anni di attività, il Pkk (considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea) è stato responsabile della morte di oltre 40.000 persone, comprese le donne e bambini. (Tua)