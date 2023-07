Sardegna: assessore Doria convoca Asl 8 Cagliari su ospedale Microcitemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Carlo Doria, ha convocato per lunedì 17 alle ore 13 un incontro urgente per fare chiarezza sulla situazione lamentata dalle famiglie dei piccoli pazienti dell'ospedale Microcitemico di Cagliari in merito ai tempi necessari alla rimozione dei cateteri venosi utilizzati per le terapie oncoematologiche. Al tavolo, in programma in assessorato, parteciperanno i vertici dell'Asl 8 e dell'Arnas Brotzu, i direttori delle strutture complesse di anestesia delle due aziende e il direttore della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica che ha sede al Microcitemico. "A oggi – dichiara l'assessore Doria – è in vigore un accordo tra l'Asl 8 e l'Arnas Brotzu per garantire le prestazioni anestesiologiche ai piccoli pazienti del Microcitemico. Ho convocato con urgenza tutte le parti coinvolte per capire dove si sia inceppato il meccanismo e individuare e circoscrivere i profili di responsabilità. Ribadisco ancora una volta, non è importante quale targa sia esposta fuori dall'ospedale, ovvero che il Microcitemico sia in capo all'Asl 8 o all'Arnas Brotzu, l'unico aspetto che conta, in una sanità che è 'sistema' ed è 'regionale', sono le cure e il presidio ospedaliero Cao è un punto di riferimento per la pediatria in Sardegna e l'assistenza per malattie gravi e rare".