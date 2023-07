Sardegna: assessore Doria convoca Asl 8 Cagliari su ospedale Microcitemico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore interviene anche sul tema della carenza degli anestesisti pediatrici: "Non esiste una scuola di specializzazione in anestesia pediatrica; l'anestesista pediatrico è uno specialista che nel corso della sua attività professionale ha acquisito specifiche competenze, come oggi normalmente avviene in tutte le discipline, e le sue capacità sono sicuramente insostituibili se ci si ritrova davanti a prestazioni di elevata complessità come ad esempio una chirurgia cardiaca neonatale, ma ci sono anche procedure più elementari, poco invasive come ad esempio le sedazioni, che non richiedono queste competenze e che un anestesista deve essere in grado di eseguire anche in pazienti in età pediatrica. Ciò che il sistema sanitario deve garantire sono l'adeguatezza e la sicurezza delle cure. Evenienze di questo tipo devono essere previste sempre e comunque. Ciò che non può essere tollerato sono situazioni come quella lamentata in questo caso. L'incontro di lunedì servirà a fare chiarezza anche su questi aspetti", conclude l'assessore Doria. (Rin)