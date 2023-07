Scuola: Mussolini (Fd'I), approfondire in commissione ragioni soppressione sezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "È curioso che la consigliera ed ex sindaca del M5s, Virginia Raggi, partito che fino a ieri era al Governo nazionale e cittadino, trovi la panacea di tutti i mali nel decreto che norma il numero dei bambini per classe. Ho chiesto in commissione di approfondire le ragioni della soppressione di sezioni, oltre la denatalità alla quale questo governo sta cercando di porre rimedio". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente della commissione Scuola di Roma Capitale, Rachele Mussolini. "Forse i servizi alle famiglie - aggiunge - possono essere arricchiti con idee che possiamo approfondire in commissione. Comunque sarebbe auspicabile che questi spazi possano essere adibiti a servizi per le famiglie come ludoteche o sale riunioni da poter affidare a terzi esperti del settore infanzia, del terzo settore o imprese sociali. Chiederemo approfondimenti alla prossima commissione dove sarà anche utile andare a verificare l'esito del servizio estivo di luglio", conclude Mussolini. (Com)