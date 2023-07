Forza Italia: Tajani, c’è solo un presidente, dopo Berlusconi segretario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che Forza Italia non possa mai più avere un presidente e per questo propongo al Consiglio nazionale di modificare, in ogni articolo che lo prevede, la parola presidente con la parola segretario nazionale. Perché c'è solo un presidente, non ce ne sono altri”. A dirlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del Consiglio nazionale del partito.(Rin)