Russia: ministero Difesa, completata la coscrizione primaverile

- In Russia si è conclusa la tornata di coscrizione primaverile con 147 mila persone che sono state inviate alle forze armate e ad altre formazioni militari. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa russo. "La coscrizione dei cittadini per il servizio militare della primavera 2023 è stata completata. In conformità con il decreto del Presidente della Federazione Russa del 30 marzo 2023 n. 220, nella primavera di quest'anno sono state richiamate e inviate 147 mila persone per il servizio militare mediante coscrizione nelle Forze armate della Federazione Russa e in altre formazioni militari", si legge nella nota. (Rum)