Ucraina: Coldiretti, senza accordo balza il prezzo del grano (2)

- L'incertezza sull'accordo riguarda dunque anche l'Italia dove per il maltempo si stima una perdita dei raccolti di grano di almeno il 10 per cento a livello nazionale, rispetto allo scorso anno con il rischio concreto che – sottolinea Coldiretti – la produzione di grano duro nazionale per la pasta possa scivolare a poco più di 3,7 milioni di tonnellate mentre quella di grano tenero per pane e biscotti rischia di attestarsi sotto i 2,7 milioni di tonnellate. Un risultato negativo nonostante i dati sulle superfici coltivate: questi vedono il grano tenero a poco più di 572 mila ettari (+6,2 per cento rispetto allo scorso anno), mentre per il grano duro – precisa la Coldiretti – i terreni coltivati sono fermi a quasi 1,22 milioni di ettari (-1,6 per cento rispetto al 2022). L'Italia, con il 6,3 per cento complessivo sul totale delle esportazioni ucraine di prodotti agricoli, tra grano, mais e olio di girasole, è al quarto posto dietro Cina (24,3 per cento), Spagna (18,3 per cento) e Turchia (10 per cento) tra i Paesi più interessati dall'accordo Onu. Secondo il Centro studi Divulga che evidenzia come in un anno abbiano lasciato il territorio di guerra quasi 32,8 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, tra mais (51 per cento pari a 16,8 milioni di tonnellate), grano (27 per cento pari a 8,9 milioni di tonnellate), olio di girasole (11 per cento tra olio e semi pari a 3,5 milioni di tonnellate) e altri prodotti secondari, considerando i tre porti inseriti nell'accordo Chornomorsk (38,7 per cento del totale), Yuzhny (31,9 per cento) e Odessa (29,4 per cento). (Com)