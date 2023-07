Scuola: Matone (Lega), con Valditara torna al centro della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Valditara lo ha sempre detto: la scuola italiana deve valorizzare tutto il personale scolastico per riacquistare autorevolezza e centralità, anche attraverso un riconoscimento economico". Lo dichiara il deputato della Lega Simonetta Matone, che aggiunge: "Il nostro ministro della Istruzione e del merito, in pochi mesi, ha recuperato ritardi di decenni. Per la società intera e sopratutto per le famiglie è una garanzia che una scuola valorizzata nel suo complesso sia in grado di fornire ai loro figli una prospettiva anche per un lavoro futuro".(Rin)