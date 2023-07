Cina-Russia: al via esercitazione militare congiunta nel Mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e la Russia terranno un’esercitazione militare congiunta nel Mar del Giappone con l’obiettivo di “mantenere la sicurezza dei corridoi marittimi strategici”. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Pechino, senza tuttavia precisare la data d’inizio delle manovre. L’esercitazione, chiamata “Northern/Interaction-2023”, sono organizzate dal Comando del teatro settentrionale dell’Esercito popolare di liberazione cinese e vedranno la partecipazione di unità dell’Aeronautica e della Marina russe. L’obiettivo, si legge in un comunicato, è di “rafforzare il livello di cooperazione strategica tra le forze armate cinesi e russe, e incrementare la capacità di entrambi i Paesi di salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionale, fronteggiando varie minacce alla sicurezza”. Il “Global Times”, organo di stampa in lingua inglese del Partito comunista cinese, sottolinea che si tratta della prima volta che la Russia dispiega forze aeree e navali per partecipare a simili manovre. La stessa fonte riferisce di cinque navi da guerra e quattro elicotteri che hanno già lasciato la base navale di Qingdao, nella provincia di Shandong, per partecipare all’esercitazione. (segue) (Cip)