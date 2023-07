Cina-Russia: al via esercitazione militare congiunta nel Mar del Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del gruppo fanno parte incrociatori Qiqihar e Guiyang, le fregate Zaozhuang e Rizhao, la nave da rifornimento Taihu, quest’ultima con a bordo i quattro elicotteri. La Russia aveva già partecipato nell’agosto del 2021 all’esercitazione “Western/Interaction-2021”, nella Regione autonoma di Ningxia, nel nord-ovest della Cina: era la prima volta che Pechino invitava forze straniere a partecipare a esercitazioni militari strategiche sul suo territorio. Dal 2018, inoltre, la Cina ha partecipato a diverse esercitazioni organizzate dalla Russia: “Vostok 2018”, “Tsentr-2019” e “Kavkaz-2020”. Lo scorso anno l’Esercito popolare cinese ha inviato per la prima volta unità di terra, di aria e di mare in Russia per l’esercitazione “Vostok 2022”, tenute in 13 diversi siti di addestramento e anche nel Mar del Giappone. Le manovre al via sono destinate ad aumentare ulteriormente le tensioni nella regione. Tokyo ha annose dispute territoriali sia con Mosca che con Pechino, da una parte per la sovranità delle Isole Curili, dall’altra per il controllo delle Senkaku (o Diaoyu). (Cip)