Forza Italia: Cappellacci, ripartenza nel nome di Silvio Berlusconi

21 luglio 2021

- "Quella di oggi è una ripartenza nel nome di Silvio Berlusconi". Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale della Sardegna di Forza Italia, all'ingresso del Consiglio nazionale del partito, in corso a Roma. "Abbiamo un debito di riconoscenza verso il presidente e il modo migliore per onorarne la memoria - ha aggiunto - è quello di lavorare senza sosta affinché Forza Italia sia sempre il punto di riferimento di chi si riconosce nei valori popolari, moderati, europeisti e garantisti. Antonio Tajani saprà guidare con saggezza ed equilibrio questa fase che ci vede già proiettati verso sfide locali, regionali ed europee". "Con noi - ha rimarcato - ci sono tantissimi italiani che vedono ancora oggi in Forza Italia quella forza di centro che è saldamente incardinata nel centro-destra perché di questa coalizione è il pilastro fin dalla fondazione. Questa nuova mobilitazione prosegue nei territori, a cominciare dall'assemblea promossa da Forza Italia Giovani a Oristano il 29 Luglio e che anche sul piano simbolico vuole affermare che la bandiera di Forza Italia e di Silvio Berlusconi continuerà a sventolare con orgoglio, con passione ed entusiasmo perché c'è una generazione che ha radici profonde ed è pronta a dare un grande contributo ideale alla vita pubblica della nostra comunità nazionale", ha concluso. (Rin)