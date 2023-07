Russia: Lavrov, intendiamo espandere presenza diplomatica nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende espandere la propria presenza diplomatica nel Sud-est asiatico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della cerimonia ufficiale di apertura del consolato generale della Federazione Russa a Phuket, in Thailandia. "La cerimonia di apertura odierna del consolato russo permanente a Phuket è un passo molto importante, ma posso assicurarvi che non è l'ultimo passo per espandere la presenza diplomatica russa nel Sud-est asiatico", ha detto Lavrov. "I nostri piani includono l'apertura di ulteriori missioni diplomatiche in altri Stati amici della regione", ha aggiunto il ministro. (Rum)