Forza Italia: Sorte (FI), Tajani è la persona giusta

21 luglio 2021

- "Oggi siamo chiamati al massimo impegno per una sfida cruciale per il futuro: rafforzare Forza Italia come l'area moderata, europeista e atlantista all'interno centrodestra, in linea con ciò che ha sempre indicato Presidente Silvio Berlusconi. Oggi i duecento delegati del Consiglio Nazionale, all'unanimità, hanno eletto alla guida del partito Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, oggi Vicepremier e Ministro degli Esteri, e' la persona giusta per gestire con autorevolezza e saggezza questa delicata fase". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia, Alessandro Sorte. "Tajani - ha aggiunto - ha lanciato un percorso che parte dai congressi - da quelli comuni fino al congresso nazionale - come processo di selezione e valorizzazione della nostra classe dirigente. La presenza di Martin Weber testimonia e conferma il nostro link forte con Partito popolare europeo e l'europeismo come uno dei nostri valori cardine. Buon lavoro a Tajani!" (Com)