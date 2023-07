Forza Italia: Pichetto Fratin, Tajani ha tutte le carte per essere ciò che serve a partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani "ha tutte le carte per essere ciò che a Forza Italia serve". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a margine del Consiglio nazionale di Forza Italia. "Lui - ha aggiunto - con la sua esperienza, la sua coerenza e la lealtà che ha sempre dimostrato, sono certo che permetterà al nostro partito di vincere ogni sfida dimostrando di sapere conquistare lo spazio politico che ci spetta e che nessuno potrà mai mettere in dubbio". L'augurio del ministro è che "Antonio abbia la forza di cambiare le cose che insieme vogliamo cambiare, la pazienza di accettare quello che non riusciremo a fare, ma soprattutto il coraggio e l'intelligenza di continuare a credere che l'Italia è il Paese che ciascuno di noi ama e che noi vogliamo rendere grande".(Rin)