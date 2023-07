Medio Oriente: gli Usa inviano caccia F-16 nel Golfo per proteggere navi da sequestri iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso d'inviare caccia F-16 nella regione del Golfo, in particolare intorno allo Stretto di Hormuz, per meglio proteggere le navi in transito da tentativi di sequestro da parte dell'Iran. Lo riportano i media Usa citando una fonte del Pentagono, secondo la quale Washington è sempre più preoccupata dai crescenti legami tra Iran, Russia e Siria. I primi F-16 dovrebbero raggiungere la regione già questo fine settimana, unendosi agli aerei da attacco A-10 che stanno già conducendo attività di pattugliamento dell'area da oltre una settimana. Questo dopo che la scorsa settimana l'Iran ha cercato di sequestrare due petroliere in transito attraverso lo Stretto, aprendo anche il fuoco contro una di esse. In entrambi i casi, le imbarcazioni iraniane sono tornate indietro dopo l'arrivo dell'incrociatore statunitense Uss McFaul. La fonte anonima del Pentagono ha spiegato che gli F-16 garantiranno copertura aerea alle navi e miglioreranno le capacità di controllo delle forze armate Usa nell'area, oltre a costituire una forza di deterrente contro nuovi attacchi iraniani. Lo stesso funzionario del dipartimento della Difesa ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno considerando diverse opzioni sul tavolo per rispondere ai sempre più frequenti attacchi aerei della Russia in Siria, che complicano le operazioni degli Stati Uniti contro lo Stato islamico. Washington, ha aggiunto la fonte, continuerà in ogni caso a effettuare missioni di antiterrorismo nella parte occidentale del Paese. (Was)