Pesca: Almici (Fd'I), comparto d'eccellenza da tutelare

- In Europa c'è chi da anni, in nome di un ambientalismo ideologizzato, punta il dito verso il lavoro dei pescatori. La posizione di Fratelli d'Italia è da sempre al fianco delle nostre flotte perché non siamo disposti a indebolire importanti assetti produttivi nazionali sacrificando un comparto che per noi rappresenta un'eccellenza". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, secondo cui "il rispetto della sostenibilità ambientale può e deve coniugarsi con le istanze dei nostri pescatori, il rispetto e la salvaguardia del loro lavoro. Un importante spaccato dell'economia nazionale da promuovere e tutelare".(Com)