Scuola: Pacifico (Anief Cisal), soddisfazione parziale su rinnovo Ccnl

- “La nostra è una firma all’insegna del realismo e della responsabilità verso il personale, che arriva dopo un confronto serrato grazie al quale sono state tuttavia accolte alcune richieste avanzate, che consentono una distribuzione quantomeno equitativa delle risorse disponibili”. Lo afferma in una nota Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente Anief, commentando il rinnovo del Ccnl Scuola. “Per i precari - sottolinea - abbiamo ottenuto 3 giorni di permesso retribuito a fronte di una ipotesi iniziale di due. Significativo l’incremento dell’indennità Dsga, che passa da 6 euro a 60 euro mensili. Prevista anche l’autorizzazione per Dsga a prendere soldi dal Mof diversamente da quanto avveniva in precedenza; vi è l’autorizzazione a bandire corsi professionali per facenti funzione; abbiamo rimesso alla contrattazione integrativa la possibilità che voleva essere preclusa di fare riunione collegiale online. Abbiamo esteso i mesi di congedo delle donne vittime di violenza; e la retribuzione accessoria dei docenti migliora grazie alla rivalutazione del 10 per cento degli straordinari. Adesso - conclude Pacifico - ci proiettiamo verso il prossimo rinnovo con il quale auspichiamo possano essere accordate maggiori risorse per le retribuzioni di tutto il personale interessato. Servono almeno 10 miliardi”.(Com)