Meteo Milano: le previsioni per domani

- Fino al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi, con addensamenti più compatti sul Nordovest. Precipitazioni rovesci o temporali isolati nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, con maggior probabilità sui relativi settori centrali ed occidentali. Temperature minime in lieve aumento, massime in leggero o moderato aumento, in pianura minime intorno a 22 °C, massime intorno a 35 °C. (Rem)