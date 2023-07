Regno Unito: associazione consumatori denuncia aumento 25 per cento prezzi nei supermercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei generi alimentari nei supermercati del Regno Unito sono aumentati di oltre il 25 per cento negli ultimi due anni, secondo il gruppo di consumatori Which?, ripreso dal quotidiano "The Guardian". L'organizzazione a tutela dei consumatori ha evidenziato come il governo britannico dovrebbe trovare una soluzione alle pratiche di prezzo "confuse e incoerenti" di alcuni supermercati. Il mese scorso Which? ha segnalato la catena Tesco all'autorità di vigilanza della concorrenza del Regno Unito perché non fornisce prezzi unitari per le offerte speciali, che utilizza come tattica di vendita per attirare gli acquirenti. (Rel)