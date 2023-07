India: Modi vola negli Emirati, ieri 12 accordi di cooperazione firmati in Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi è giunto negli Emirati dalla Francia, dove ieri – come reso noto in serata dal ministero degli Esteri - ha firmato con il presidente Emmanuel Macron ben dodici protocolli d’intesa in vari settori, tra cui la cooperazione istituzionale, quella scientifica e aerospaziale, l’energia. Nel corso della visita a Parigi, in occasione della quale ha partecipato alle celebrazioni per la presa della Bastiglia, Modi ha anche discusso dell’acquisto di aerei militari e sottomarini. In particolare, è stata raggiunta un’intesa di principio sull’acquisizione da parte di Nuova Delhi di ulteriori 26 nuovi caccia Rafale e tre sottomarini Scorpene, di produzione franco-spagnola. I due Paesi avevano già concordato la compravendita di 46 Rafale e di sei Scorpene. I dettagli dell’affare, tuttavia, non sono ancora noti. “La cooperazione in materia di difesa è un pilastro delle nostre relazioni”, ha dichiarato Modi prima del suo incontro con Macron. Il capo dell’Eliseo, da parte sua, ha parlato di “convergenza d’interessi strategici”. “Stiamo difendendo insieme la stessa visione dell’Indo-Pacifico, un’area che deve restare aperta e libera da qualsiasi forma d’egemonia”. (Inn)