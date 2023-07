Arabia Saudita: autorità sventano tentato contrabbando oltre 130 mila pillole Captagon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno sventato un tentativo di contrabbando di oltre 130 mila pillole di Captagon, trovate nascoste in una spedizione di scatole di formaggio ad Al Haditha, al confine con la Giordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo cui la quantità sequestrata ammonta a 130.635 pillole. L’operazione è avvenuta in coordinamento con la Direzione generale per il controllo degli stupefacenti (Dgnc) e ha portato all’arresto di due presunti destinatari del carico. Da parte sua, l'Autorità generale per la zakat e le tasse dell'Arabia Saudita ha fatto sapere di stare continuando a rafforzare i controlli doganali sulle importazioni ed esportazioni del Regno al fine di garantire la sicurezza della società. (Res)