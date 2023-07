Sicurezza: Anas e Polizia stradale rilanciano la campagna "Guida e basta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta con le distrazioni. Basta con l'uso del cellulare. Basta con l'uso di alcol e droghe. Mettersi alla guida dell'auto è un atto di responsabilità e di rispetto delle regole. Il viaggio su strada non può rappresentare un rischio per la propria vita e quella degli altri. Nel nuovo spot sulla sicurezza stradale, presentato oggi, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs italiane) rilancia questi messaggi che dal 2015 sta divulgando nella sua campagna con uno slogan diretto e chiaro: "Quando guidi, guida e basta”. Il video è stato realizzato da Anas in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, in versione televisiva e radiofonica. "L'impegno di Anas per garantire sicurezza sulle nostre strade è costante e quotidiano – ha dichiarato l’amministratore delegato Aldo Isi – attraverso la manutenzione, il controllo e il monitoraggio delle infrastrutture. Ma si deve affiancare il comportamento corretto alla guida. Rispettare il codice della strada e guidare senza distrazioni non può essere un optional, ma un dovere di tutti. Solo così possiamo raggiungere l'obiettivo, in linea con le strategie della capogruppo Fs, di riduzione degli incidenti del 50 per cento entro il 2030 e zero vittime entro il 2050”. (segue) (Com)