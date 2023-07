© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, si è recato oggi in visita in Ucraina per colloqui con l'omologo Volodymyr Zelensky. Il viaggio, non annunciato precedentemente dalla presidenza sudcoreana, arriva dopo la partecipazione di Yoon al vertice Nato di Vilnius e una tappa in Polonia. (Kiu)