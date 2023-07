Pnrr: Manzi (Pd), non rinunciare a fondi asili nido e potenziare erogazione servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia solo un bambino su quattro, entro i tre anni di età, riesce "ad accedere a una struttura educativa gratuita o convenzionata, uno su otto entra in un asilo manifestamente pubblico. Parliamo di un milione di bambine e bambini costretti a rimanere a casa, soprattutto, al Sud. Per queste ragioni, il governo precedente ha destinato 4,6 miliardi di euro agli asili nido e alle scuole dell'infanzia: un piano storico che sarebbe gravissimo non realizzare". Lo scrive in un messaggio su Facebook, Irene Manzi, responsabile scuola del Partito democratico, che aggiunge: "Rendere più accessibili alle famiglie i servizi educativi per la prima infanzia significa promuovere l'occupazione femminile, sostenere la natalità, migliorare i rendimenti scolastici degli alunni, combattere la dispersione scolastica, prevenire le disuguaglianze. La frequenza di un asilo nido è un fattore determinante nello sviluppo delle bambine e dei bambini, specialmente quelli provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista economico". Allo stesso modo "vanno destinate risorse per incrementare l'offerta di asili nido, con particolare attenzione al Sud del Paese, e rendere l'accesso progressivamente gratuito. Il Pnrr fa importanti passi in avanti dal punto di vista delle strutture ma c'è molto da fare sul sostegno all'erogazione del servizio. Nei giorni scorsi il ministero Valditara ha ribadito l'impegno del Governo nel non rinunciare ai finanziamenti del Pnrr e nell'identificare nuove misure per migliorare l'offerta di asili: aspettiamo di sapere quali iniziative concrete verranno messe in campo. Le parole non sono sufficienti", conclude Manzi. (Rin)