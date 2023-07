Sanità: Rocca, trovato debito di 22 miliardi, indispensabile programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sanità della Regione Lazio "abbiamo ereditato una situazione davvero complessa. Il debito supera i 22 miliardi di euro e il Lazio sconta decenni di mancata programmazione in sanità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervistato dal "Secolo d'Italia". "Nonostante tutto questo - ha aggiunto - abbiamo già varato alcune importanti iniziative. È stato avviato un sistema informatizzato per tracciare la disponibilità dei posti letto in degenza, con una centrale operativa che fotografa la situazione in tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate. Inoltre, un nucleo ispettivo ha effettuato sopralluoghi presso gli ospedali con l'obiettivo di rendere disponibili i posti letto finora inattivi. Infine, il Progetto sperimentale temporaneo per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso, che mira a decongestionare i reparti di medicina e chirurgia, liberando spazi per i pazienti lasciati per troppo tempo in emergenza". (segue) (Com)