Sanità: Rocca, trovato debito di 22 miliardi, indispensabile programmazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi primi mesi - ha sottolineato il presidente - i tempi d'attesa per le ambulanze sono stati dimezzati, se confrontiamo i dati con quelli di un anno fa. Per quel che riguarda la criticità sulle liste d'attesa, ormai diffusa su scala nazionale, nel Lazio tutto il privato risultava al di fuori del Recup. Entro la fine dell'anno questo problema sarà risolto, con il 100% delle prestazioni che saranno dunque incluse nel Recup. Si tratta di un punto di partenza e non certo di arrivo. Tuttavia, era importante intervenire con determinazione per tracciare un percorso di riprogrammazione indispensabile. Nel 2011 il Lazio aveva, complessivamente, 72 strutture di ricovero pubbliche. Nel 2017 sono scese a 56. Tutto ciò ha compromesso la dignità di tantissimi cittadini laziali. È anche per questo che ho deciso di mantenere la delega alla sanità, mettendoci la faccia: tornare a garantire l'effettivo diritto alla salute, così come sancito dall'art.32 della Costituzione, è una responsabilità a cui non posso e non voglio sottrarmi". (segue) (Com)