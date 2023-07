Sanità: Rocca, trovato debito di 22 miliardi, indispensabile programmazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui bilanci ereditati - ha aggiunto Rocca - voglio sottolineare che, se è vero siamo usciti dal commissariamento, ricordo che il Lazio è ancora in piano di rientro. Le centinaia di milioni di debiti degli ospedali romani sono state interamente pagate dalle Aziende Sanitarie locali, creando così un grave danno alla qualità delle prestazioni sui territori. Relativamente alle 135 Case di Comunità e 36 Ospedali di Comunità previsti dal PNRR nella missione Salute, non ho mai nascosto che senza personale sanitario queste strutture rischiano di essere delle cattedrali nel deserto. Tutta la parte sull'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, invece, ci vede molto favorevoli. In altri Paesi europei è il presente, non il futuro. Noi, in questi primi mesi, abbiamo detto addio al fax, puntato sulla ricetta dematerializzata e anticipato l'acquisto di numerose strumentazioni ad altissima tecnologia, per arrivare a diagnosi rapide e precise. La Regione Lazio, insieme ai ministri Fitto e Schillaci, sta facendo la sua parte. Anche la presenza della Polizia all'interno delle strutture, oltre a costituire una garanzia per la sicurezza, vuole significare una vicinanza dello Stato ai luoghi di maggiore sofferenza", ha concluso Rocca. (Com)