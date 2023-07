Banche: Abi, la guida su come cambia il terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida è in formato digitale ed è disponibile online sul sito dell'Abi nella pagina dedicata. Per la sua più ampia diffusione, questo nuovo strumento informativo e educativo diretto alla clientela è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato all'iniziativa (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, U.Di.Con, Unc). Numerosi i temi che vengono passati in rassegna tra cui: a chi si rivolge il codice del terzo settore; a cosa serve il Registro unico nazionale del terzo settore; quali sono le categorie di Enti del terzo settore (cosiddetti Ets) previste nel Registro unico e quali gli adempimenti amministrativi e di rendicontazione di questi; come si finanziano gli Enti del terzo settore e il ruolo svolto dalle banche; cosa si intende per 'impresa sociale'; quali sono le novità sotto il profilo fiscale. La parte conclusiva è dedicata a quali sono i nuovi rapporti tra Ets e Pubbliche amministrazioni. (Com)