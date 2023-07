Cina: settore immobiliare ancora debole, i prezzi delle case non crescono a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi le autorità di Pechino hanno annunciato alcune misure a sostegno del settore che, tuttavia, non sembrano finora aver sortito gli effetti sperati. Nelle cosiddette città di primo livello, tra cui Pechino, Shanghai, Canton e Shenzhen, i prezzi delle nuove abitazioni hanno registrato variazioni tra il +0,4 per cento e il -0,3 per cento a giugno. A maggio in media i prezzi delle case in queste città erano cresciuti dello 0,1 per cento, ad aprile dello 0,4 per cento. Anche nelle città di secondo livello i prezzi delle nuove unità abitative sono rimasti invariati, dopo un +0,2 per cento registrato a maggio. Non sono migliori i risultati delle città di terza fascia, in calo in media dello 0,1 per cento. (Cip)