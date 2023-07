Russia: Medvedev invita Johnson ad andare in ospedale psichiatrico dopo dichiarazioni su Ucraina nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson "verrebbe accettato subito in un ospedale psichiatrico" dopo le dichiarazioni circa l'ingresso dell'Ucraina nella Nato "senza condizioni". Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, accusando Johnson di chiedere "una Terza guerra mondiale". In precedenza, Johnson, in un articolo per il "Daily Mail", aveva affermato la necessità di ammettere l'Ucraina alla Nato senza porre alcuna condizione e il prima possibile. (Rum)