Agroalimentare: Coldiretti, un italiano su tre si abbronza con la frutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’estate più di un italiano su 3 (36 per cento) inserisce nella propria dieta le varietà di frutta e verdura che favoriscono in modo naturale l’abbronzatura, aiutando a “catturare” i raggi del sole e a difendere l’organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione del “tintarella day” al Villaggio contadino di san Benedetto, sulla Riviera delle Palme, dove è stata esposta la top ten della frutta e verdura che abbronza, mentre gli agricoltori distribuiscono in spiaggia pesche e albicocche delle aree alluvionate per combattere il caldo. La dieta adeguata per una abbronzatura sana e naturale si fonda – precisa la Coldiretti – sul consumo di cibi ricchi in Vitamina A che favoriscono la produzione nell’epidermide del pigmento melanina che protegge dalle scottature e dona il classico colore scuro alla pelle. Sul podio del “cibo che abbronza” secondo la speciale classifica stilata dalla Coldiretti salgono carote, radicchi e albicocche, ma sono d’aiuto anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie. (segue) (Com)