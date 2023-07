Abruzzo: verso la nascita della Fondazione film commission

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì 19 luglio, alle ore 10, nella sala Ipogea del Consiglio Regionale a L'Aquila, l'evento di presentazione della Fondazione "Abruzzo film commission" promosso dalla Presidenza della Regione. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali di Ersilia Lancia, assessore al Turismo del Comune, Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale, Daniele D'Amario, assessore al Turismo, cultura e attività produttive della Regione. L'introduzione ai lavori sarà del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Due i Tavoli di confronto che vedranno protagonisti i rappresentanti dell'industria cinematografica con l'obiettivo di creare sinergie tra gli attori del sistema audiovisivo per potenziare e rendere riconoscibile il brand della Regione Abruzzo a livello internazionale. Discuteranno su "Sistema cinema: le Industrie e le associazioni di categoria per l'audiovisivo" Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato alla Cultura (in collegamento video), Francesco Rutelli, Presidente Anica – Associazione nazionale industrie cinematografiche e dell’audiovisivo (in collegamento video), Marta Donzelli, presidente Csc – Centro sperimentale cinematografia, Marina Marzotto, presidente Agici – Associazione generale industrie cine-audiovisive indipendenti, Antonio Parente, direttore generale Apulia film commission. (segue) (Rin)