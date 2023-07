Abruzzo: verso la nascita della Fondazione film commission (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti anche Alessandro Passadore, produttore, membro Ape-Italy – Associazione dei produttori esecutivi e Apa – Associazione produttori audiovisivi. Cristina Priarone, presidente italian film commissions, Francesco Ranieri Martinotti, Presidente Anac – Associazione nazionale autori cinematografici, Francesco Virga, Presidente Doc/it – Associazione documentaristi italiani (in collegamento video). Modera il dibattito il giornalista del Tg1 Roberto Chinzari. Si confronteranno invece su "Abruzzo terra di cinema: le produzioni, il territorio, il talento" Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, Aurelio De Laurentiis, presidente di Filmauro (in collegamento video), Cristiano Bortone, partner bridging the Dragon, Sonia Fiucci, Location manager, Luca Barbareschi, produttore e gli attori Niccolò Galasso (O' Pirucchio di "Mare Fuori"), Giacomo Ferrara ( "Spadino" nella serie "Suburra") e Gabriele Cirilli. A moderare la tavola rotonda il giornalista del Tg1 Roberto Chinzari e l'attrice Manuela Morabito. Le conclusioni dei lavori sono affidate a Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. (Rin)