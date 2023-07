Business news: Spagna, entro fine 2023 oltre 19,7 milioni di connessioni 5G attive, terzo Paese in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2023, la Spagna sarà il terzo Paese in Europa con il maggior numero di connessioni 5G attive (19,7 milioni), dietro solo al Regno Unito (36,6 milioni) e alla Germania (26,1 milioni). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto emerge da un rapporto di Telecoming sulla monetizzazione della rete 5G nel quale si indica che la Spagna avrà 41,7 milioni di connessioni 5G attive nel 2027, rispetto ai 78,2 milioni del Regno Unito e ai 74 milioni della Germania. Secondo Telecoming, in Europa l'adozione e l'espansione del 5G sembrano promettenti con un tasso di crescita annuale del 48 per cento tra il 2023 e il 2027, superiore alla media globale (37 per cento). Spagna, Regno Unito e Germania, insieme a Francia e Italia, rappresenteranno il 67 per cento del mercato europeo del 5G, che quest'anno chiuderà con oltre 45,245 miliardi di euro di fatturato. Si prevede che tra quattro anni questa cifra sarà di circa 100,95 miliardi di euro e i cinque Paesi rappresenteranno ancora più del 60 per cento del fatturato del mercato europeo. Telecoming evidenzia che la crescita del 5G tra i privati è dovuta allo sviluppo di servizi e funzionalità rivolti al consumatore finale, tra cui il cloud gaming e la realtà estesa. Questa tecnologia, inoltre, guiderà gli sport e l'intrattenimento connessi, che potranno usufruire di informazioni aggiuntive, come l'accesso a statistiche aggiornate sulle partite e maggiori prestazioni per la condivisione di video e immagini dagli smartphone. (Spm)