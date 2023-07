Business news: Mercedes-Benz, vendite aumentate del 6 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha registrato nel secondo trimestre del 2023 un aumento delle vendite del 6 per cento su base annua a 515.700 veicoli. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di una forte ripresa, “soprattutto sul mercato interno”. Tra aprile e giugno scorso, Mercedes-Benz ha infatti venduto in Germania 58.600 auto, con un incremento del 23 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In tutta Europa, le consegne sono state 157.100. Tuttavia, l'Asia è rimasta il mercato più importante per l'azienda, con la vendita di 239.200 vetture, di cui 183.600 in Cina. Con una crescita del 3 per cento, l'attività nel mercato nordamericano, che comprende Stati Uniti, Canada e Messico, ha visto la consegna di 98.800 auto. A spingere le attività sono state in particolare le vetture completamente elettriche, le cui vendite sono aumentate del 123 per cento a 56.300 unità. (Geb)