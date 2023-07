Business news: Spagna, a giugno inflazione +1,9 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, l'inflazione in Spagna si è moderata all'1,9 per cento su base annua, 1,7 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. È quanto emerge dai dati definitivi pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che indicano alla base di questa moderazione la diminuzione del carburante e dell'elettricità, mentre tra i prodotti alimentari sono diminuiti i legumi e gli ortaggi e sono aumentati meno la frutta, il pane e i cereali e la carne. Per quanto riguarda il tasso annuo dell'inflazione di fondo, al netto degli alimenti freschi e dell'energia, l'Ine conferma che è sceso di due decimi di punto percentuale al 5,9 per cento. (Spm)