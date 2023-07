Business news: Germania, Hochtief (Acs) si aggiudica costruzione nuovi uffici per Istituto federale affari immobiliari a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acs, attraverso la sua società di costruzioni tedesca Hochtief, si è aggiudicata un contratto di concessione a Berlino per la ristrutturazione e la costruzione di nuovi uffici per l'Istituto federale per gli affari immobiliari (BImA), nonché per la sua gestione e manutenzione per i prossimi 30 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Espanol", il complesso di 87 mila metri quadrati comprenderà la ristrutturazione di quattro edifici esistenti, che saranno collegati alle nuove infrastrutture. Oltre agli uffici, Hochtief costruirà sale per la formazione, le conferenze e le operazioni tecniche, un'area ristorante e stazioni di ricarica per veicoli elettrici e biciclette. (Spm)