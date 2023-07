© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca a giugno è sceso al 3,4 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro. A maggio la percentuale era del 3,5 per cento. Il numero assoluto delle persone in cerca di un impiego a giugno è di 249.792 unità (-4.101 rispetto a maggio). I posti di lavoro vacanti sono invece saliti di quasi un migliaio, a 286.690. (Vap)