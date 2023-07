© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito si è leggermente contratta a maggio, ma il calo è stato meno marcato di quanto previsto dagli economisti. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), il prodotto interno lordo (Pil) del Paese è infatti sceso dello 0,1 per cento tra aprile e maggio, dopo l'espansione del mese precedente. Gli economisti si aspettavano un calo dello 0,3 per cento. (Rel)