Business news: Spagna, Autopistas (Abertis) installa 30 punti di ricarica per veicoli elettrici su diverse strade

- Autopistas, società del gruppo spagnolo Abertis, ha allestito una trentina di punti di ricarica per veicoli elettrici su diversi tratti di strade spagnole. Come riferisce il quotidiano "Economia Digital", attraverso questa operazione, l'azienda ha scelto di facilitare i viaggi ecologici a lunga distanza. Per realizzare la distribuzione dei punti di ricarica, la società del gruppo Abertis ha selezionato quattro operatori: Repsol, Cepsa, Bp e Ionity. L'obiettivo è di rendere operativi più di 50 punti aggiuntivi entro la fine dell'estate, che saranno situati principalmente nelle comunità autonome di Catalogna, Paesi Baschi, La Rioja, Navarra, Aragona e Madrid. (Spm)