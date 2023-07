Sardegna: temperature elevate nell'Isola, a Cagliari fine settimana con bollino rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna continua ad essere afflitta da un caldo opprimente e da un alto livello di umidità, senza alcuna tregua, a causa dell'anticiclone Caronte che persiste nella regione. La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta valido dal sabato 15 al martedì 18 luglio. Si prevedono temperature estremamente elevate nella parte meridionale e occidentale dell'isola, con picchi di 44 gradi in alcune località. Cagliari, nel corso del fine settimana, sarà una delle città italiane a essere classificata con il bollino rosso a causa delle ondate di calore e delle alte temperature, a partire dal sabato. A seguito di questa situazione, il Ministero della Salute ha aumentato il livello di attenzione nel capoluogo sardo da 2 a 3, il livello più alto. Ciò comporta l'attivazione delle misure di allerta nei servizi sanitari e sociali per garantire la salute della popolazione. Inoltre, con l'aumento delle temperature, torna ad essere alto anche il rischio di incendi, segnalato dalla Protezione Civile con un altro bollettino. La pericolosità, indicata dal codice arancione, significa che una volta che l'incendio si è propagato, se non viene affrontato tempestivamente, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile dalle normali forze di soccorso, anche se rinforzate. In alcuni casi, potrebbe essere necessario il supporto della flotta aerea statale. (Rsc)